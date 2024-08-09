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В московском хостеле проходят обыски, проверяются около 400 иностранцев

В СК заявили об обысках в хостеле в Москве, проверяются около 400 иностранцев

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, около 400 иностранцев проверяются на соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО «Три звезды», расположенном по улице Новаторов.

9 августа московские следователи совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводят обыск в данном хостеле.

В сообщении ведомства также говорится, что на объекте установлен 441 человек, из них 391 иностранный гражданин. Их доставят в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории Москвы.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новый миграционный режим для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в России или нарушают российское законодательство.

6 августа депутат Госдумы Михаил Матвеев назвал Международную организацию по миграции (МОМ) виновником массового завоза мигрантов в Россию.

Ранее переживший нападение депутат анонсировал новые меры в отношении мигрантов.

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