Эвакуированные жители Липецкого района могут возвращаться домой

Жители Липецкого муниципального района, эвакуированные после ночной атаки украинских беспилотников, могут возвращаться домой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает правительство региона.
Сообщение последовало после посещения губернатором Игорем Артамоновым пункта временного размещения в деревне Копцевы хутора под Липецком.
«Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт», — говорится в сообщении.
В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны. Позже губернатор уточнил, что взрыв произошел вдали от жилых зданий, и на месте работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.
На территории области введен режим чрезвычайной ситуации.
Также губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.
Ранее в Липецкой области отменили красный уровень угрозы.