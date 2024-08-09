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Эвакуированные жители Липецкого района могут возвращаться домой

Артамонов: жители могут возвращаться домой, для этого организован транспорт

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Жители Липецкого муниципального района, эвакуированные после ночной атаки украинских беспилотников, могут возвращаться домой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает правительство региона.

Сообщение последовало после посещения губернатором Игорем Артамоновым пункта временного размещения в деревне Копцевы хутора под Липецком.

«Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт», — говорится в сообщении.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны. Позже губернатор уточнил, что взрыв произошел вдали от жилых зданий, и на месте работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

На территории области введен режим чрезвычайной ситуации.

Также губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.

Ранее в Липецкой области отменили красный уровень угрозы.

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