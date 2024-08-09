В Липецке прошло заседание оперштаба по ликвидации последствий ночной атаки БПЛА

В правительстве Липецкой области прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

Заседание прошло под руководством губернатора Игоря Артамонова.

В сообщении отмечается, что на данный момент в области восстановлено электроснабжение. Из нескольких сел проводится эвакуация жителей, налажена работа пункта временного размещения. Прорабатываются иные меры по ликвидации последствий атаки.

В ночь на 9 августа Липецк подвергся масштабной атаке украинских беспилотников, работали силы противовоздушной обороны. Позже губернатор уточнил, что взрыв произошел вдали от жилых зданий, и на месте работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении.

На территории области введен режим чрезвычайной ситуации.

Также губернатор Липецкой области попросил не публиковать фото о последствиях атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области после атаки беспилотников загорелся военный аэродром.