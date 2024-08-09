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На популярных российских курортах отметили рост цен на жилье для туристов

«Известия» Минэк просят проверить цены на жилье для туристов

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Общественные деятели обратились в Министерство экономического развития Российской Федерации с просьбой проверить завышенные цены проживания на курортах. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Путешественники утверждают, что в ряде случаев стоимость номеров в гостиницах и частном секторе выросла в три-четыре раза по сравнению с 2023 годом, рассказали в мониторинговом центре «Безопасность 2.0» при Российском фонде мира (РФМ). Рост цен изданию подтвердили крупные сервисы аренды жилья.

По словам руководителя центра Елены Суторминой, собственники жилья в курортных зонах пользуются ростом популярности путешествий по России, а также снижением количества альтернатив этому.

Примеры значительного завышения цен есть в Краснодарском крае, Калининградской области, на Байкале, добавила она.

В публикации подчеркивается, что фонд обратился в Минэк, чтобы защитить права туристов, а также для развития туристической отрасли в России. Общественники попросили ведомство провести независимый мониторинг цен на объекты размещения во всех популярных курортных зонах.

До этого стало известно, что спрос на посуточную аренду квартир в Северо-Кавказском федеральном округе в июне 2024 года вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Ранее россиян предупредили о росте цен в отелях из-за нового налога.

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