Половина россиян не рискуют устраивать вечеринки у себя дома

Почти половине россиян хотя бы раз в жизни приходилось разбираться с испорченным имуществом, тушить пожар или ликвидировать потоп после вечеринки, устроенной у себя в квартире, выяснила СК «Росгосстрах» в ходе репрезентативного опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лишь каждый пятый опрошенный россиянин (19,5%) готов устраивать шумные вечеринки в своей квартире. Отправиться на тусовку к друзьям соглашаются почти вдвое больше респондентов (34%), еще четверть (24,5%) предпочитают уезжать с компанией за город. Каждый десятый специально арендует под вечеринки дом или квартиру, а 12% устраивают праздники в кафе, ресторанах или лофтах.

Нежелание принимать веселые компании у себя объясняется скорее всего тем, что три четверти опрошенных россиян не могут полностью расслабиться во время такого праздника: 38% испытывают напряжение в течение всего вечера, а 36% стараются сфокусироваться на отдыхе, но все равно не перестают контролировать ситуацию. Только 26% респондентов полностью доверяют своим гостям и не испытывают стресс от вечеринок.

51% опрошенных уверяют, что никаких неприятных происшествий на их домашних вечеринках не происходило. Оставшиеся 49% россиян сталкивались с: порчей имущества –– 14%; заливами –– 11%; возгораниями –– 9%; кражами –– 9%; большим количеством мусора в подъезде или придомовой зоне –– 4%; неприятностями с гостями –– 3%.

«Интересно, что респонденты, столкнувшиеся с неприятными последствиями вечеринок, приобретают страховку в 3,5 раза чаще, чем те, у кого праздники всегда проходят гладко. Среди первой группы имущество страхуют 76%, а среди второй — только 20%», — рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.

К неприятным последствиям домашних вечеринок можно отнести и конфликты с соседями: на 20% опрошенных жаловались из-за шума. Интересно, что обратная ситуация встречается чаще: почти четверть (24%) участников опроса рассказали, что сами страдали от громкого веселья за стеной и ссорились из-за этого с соседями.

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