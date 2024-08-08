Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Смирнов доложил Путину о планах установить бронезащиту на заправках

В Курской области все АЗС оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

АЗС в Курской области оборудуют средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и бронезащитой. Об этом доложил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Работаем с топливно-энергетическим комплексом», — сказал врио главы региона, уточнив, что уже провел переговоры с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Смирнов обратил внимание, что местные власти строго следят за тем, чтобы все заправки функционировали, были топливо и резервы.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду сообщил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Он заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня лишились 660 бойцов и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами