Смирнов доложил Путину о планах установить бронезащиту на заправках

АЗС в Курской области оборудуют средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и бронезащитой. Об этом доложил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Работаем с топливно-энергетическим комплексом», — сказал врио главы региона, уточнив, что уже провел переговоры с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Смирнов обратил внимание, что местные власти строго следят за тем, чтобы все заправки функционировали, были топливо и резервы.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду сообщил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Он заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня лишились 660 бойцов и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».