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Глава Курской области договорился об обеспечении региона топливом

Глава Курской области обсудил с Сечиным обеспечение региона топливом

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о проведённых переговорах с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы обсудили с Игорем Ивановичем Сечиным вопросы обеспечения региона топливом. Необходимо гарантировать бесперебойную работу всех заправочных станций, а также создание достаточного резерва топлива», - отметил Смирнов. При этом он отметил важность стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса региона.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов накануне заявил, что 6 августа в 5:30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Он также заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил всем членам правительства круглосуточно оставаться на связи и держать на контроле ситуацию в Курской области.

Ранее в Германии оценили значимость нападения ВСУ на Курскую область.

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