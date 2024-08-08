В Курской области объяснили, как буду вывозить мирных жителей

Эвакуированных жителей Курской области будут вывозить в безопасные места автобусами и железнодорожным транспортом. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов во время видеоконференцсвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

По словам Смирнова, украинские военные пытаются помешать перевозке мирных жителей. В результате гражданский транспорт и машины скорой помощи, которые оказались в приграничных районах, попадают под обстрелы, уточнил врио губернатора.

«Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это была достаточно сложная проблема, потому что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ обстреливают гражданское население и скорые помощи», — заключил Смирнов.

8 августа Алексей Смирнов провел видеозвонок с Владимиром Путиным. В ходе разговора врио губернатора Курской области рассказал президенту РФ. По его словам, оперативный штаб региона круглосуточно координирует ситуацию.

Ранее в Германии оценили значимость нападения ВСУ на Курскую область.