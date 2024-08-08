Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области объяснили, как буду вывозить мирных жителей

Смирнов: жителей Курской области будут вывозить автобусами и ж/д транспортом

close
100%
«Роман Старовойт»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Эвакуированных жителей Курской области будут вывозить в безопасные места автобусами и железнодорожным транспортом. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов во время видеоконференцсвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

По словам Смирнова, украинские военные пытаются помешать перевозке мирных жителей. В результате гражданский транспорт и машины скорой помощи, которые оказались в приграничных районах, попадают под обстрелы, уточнил врио губернатора.

«Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это была достаточно сложная проблема, потому что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ обстреливают гражданское население и скорые помощи», — заключил Смирнов.

8 августа Алексей Смирнов провел видеозвонок с Владимиром Путиным. В ходе разговора врио губернатора Курской области рассказал президенту РФ. По его словам, оперативный штаб региона круглосуточно координирует ситуацию.

Ранее в Германии оценили значимость нападения ВСУ на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами