Смирнов рассказал о помощи в эвакуации жителей Курской области

Практически все регионы страны оказывают помощь в эвакуации населения Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов во время видеоконференцсвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Нам постоянную поддержку оказывает и федеральное правительство: я на постоянной связи нахожусь с председателем правительства Михаилом Мишустиным, заместителями премьера», — рассказал Смирнов.

Он уточнил, что также поддерживает коммуникацию с помощником президента Алексеем Дюминым и министром обороны Андреем Белоусовым. По словам Смирнова, в регионе сейчас присутствуют заместители многих министров и ведомств.

Утром 6 августа в Курской области активизировались боевые действия. По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти на территорию региона.

8 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье эвакуируют 100 детей и 30 взрослых из Курской области. По его словам, всегда для работы задействовали 15 автобусов.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Орловская область приняла 77 эвакуированных жителей Курской области. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения.

Ранее в Курской области седьмой раз за день объявили ракетную опасность.