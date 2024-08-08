Путин заявил, что ситуация в Курской области требует мужества

Ситуация в Курской области требует от врио главы Курской области мужества для решения неординарных задач. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Алексеем Смирновым, передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что для решения вопросов недостаточно только профессиональных знаний, навыков и опыта, который у врио главы Курской области есть.

«Сегодняшняя ситуация требует <…> мужественности, собранности на путях решения неординарных задач», — отметил президент.

По его словам сложные вопросы сейчас стоят перед всеми ветвями и уровнями власти и в том числе перед губернатором и его командой.

До этого президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Он заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня лишились 660 бойцов и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».