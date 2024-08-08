«Народный фронт» начал помогать жителям Курской области

Волонтеры движения «Народный фронт» совместно с активистами из Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), благотворительного фонда «Русь» и других общественных организаций развернули в Курской области штаб по оказанию гуманитарной помощи местным жителям. Об этом сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

В открытый распределительный центр уже доставлен гуманитарный груз из Ростовской и Белгородской областей.

На складе волонтеры разгружают фуры с генераторами, водой, продуктовыми и гигиеническими наборами, одеждой, обувью и другими необходимыми вещами.

Также волонтеры в круглосуточном режиме работают в пунктах временного размещения, обеспечивая людей всем необходимым.

Кроме того, активисты собирают и доставляют гуманитарные наборы тем, кто разместился у родственников в других муниципалитетах.

По словам руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, сейчас на складе в процессе разгрузки уже более 100 тонн гуманитарного груза.

«Мы обязательно поможем каждому: и тем, кто разместился в пунктах временного размещения, и тем, кто выехал к родственникам», — заявил Кузнецов.

Также волонтеры привезли в штаб средства радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов и бронежилеты для медиков.

«Наша задача — защитить медиков, эвакуационные бригады и волонтеров», — пояснил Кузнецов.

Представитель «Народного фронта» в Белгородской области Александр Шошников отметил, что, несмотря на сигналы ракетной опасности, которые звучат на нашем складе в Белгороде, волонтеры продолжают собирать и отправлять гуманитарную помощь для жителей Курской области.

Помощь оказывается и военным, которые защищают регион. Из Ростовской области бойцам отправлены бронежилеты, шлемы, аптечки со средствами для оказания первой помощи.

Оказать помощь бойцам, обороняющим приграничье в Курской области можно на сайте «Все для Победы!» — уточнили в «Народном фронте».