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Главу Сергиева Посада вызвали в СК

«112»: главу Сергиева Посада Акулова вызвали в Следственный комитет

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Дмитрий Акулов/VK

Глава подмосковного Сергиева Посада Дмитрий Акулов вызван в Следственный комитет (СК). Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Он рассказал, что на текущий момент известно, что чиновник проходит свидетелем по одному из уголовных дел.

Информация о его задержании, которую опубликовали ряд Telegram-каналов, пока не подтверждается.

8 августа суд отправил заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова под домашний арест. Он проходит по делу о хищении средств, выделенных на парк «Патриот». Директор парка Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест, но пока остается под стражей.

6 августа гособвинение запросило восемь лет колонии для экс-заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина по делу о растрате 80 млн руб. Кроме того, прокурор призвал признать Гурдина виновным в использовании двух поддельных дипломов о высшем образовании.

2 августа правоохранители задержали сенатора Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения.

Ранее суд оставил под арестом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

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