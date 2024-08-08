Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности об упавшем в Якутии Ми-8Т

МЧС сообщило, что упавший в Якутии Ми-8Т доставлял работников авиалесоохраны

close
100%
РИА «Новости»

Вертолет Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Сунтарском районе Якутии, занимался патрулированием на лесных пожарах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Воздушное судно вылетело из села Сунтар на лесопатрулирование и для доставки груза для работников авиалесоохраны», — сообщили в МЧС.

Пострадавшее воздушное судно село на мягкий грунт, после чего вертолет накренился набок и лопасти несущего винта погрузились в землю. Оказались повреждены лопасти вертолета и хвостовая балка. Экипаж после этого аварийную ситуацию не объявлял. На помощь летчикам скоро вылетит Ми-8 АК «Алроса» с техником на борту.

До этого вертолет Ми-8 завалился на бок при посадке в Якутии. На борту находилось трое членов экипажа и восемь пассажиров.

Перед этим в американском городе Сакраменто сел на поле для гольфа легкомоторный самолет Piper PA28.

Ранее на юге Китая рухнул самолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами