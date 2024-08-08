Появились подробности об упавшем в Якутии Ми-8Т

Вертолет Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Сунтарском районе Якутии, занимался патрулированием на лесных пожарах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Воздушное судно вылетело из села Сунтар на лесопатрулирование и для доставки груза для работников авиалесоохраны», — сообщили в МЧС.

Пострадавшее воздушное судно село на мягкий грунт, после чего вертолет накренился набок и лопасти несущего винта погрузились в землю. Оказались повреждены лопасти вертолета и хвостовая балка. Экипаж после этого аварийную ситуацию не объявлял. На помощь летчикам скоро вылетит Ми-8 АК «Алроса» с техником на борту.

До этого вертолет Ми-8 завалился на бок при посадке в Якутии. На борту находилось трое членов экипажа и восемь пассажиров.

Перед этим в американском городе Сакраменто сел на поле для гольфа легкомоторный самолет Piper PA28.

Ранее на юге Китая рухнул самолет.