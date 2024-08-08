Более 150 тыс. человек участвуют во втором сезоне конкурса «Билет в Арктику»

Более 150 тысяч человек приняли участие во втором сезоне конкурсе «Билет в Арктику», сообщили организаторы проекта.

Проект, который направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, проводится второй год при поддержке Минобрнауки РФ. Победители нового сезона отправятся в научную экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Лидерами по количеству регистраций стали Московская, Ленинградская и Челябинская области, а также Краснодарский край. Самые популярные тематические направления – «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».

«Арктике нужны талантливые кадры, которые помогут развивать арктические регионы – и с точки зрения науки, и с точки зрения экономики. И как раз встроиться в эту систему помогают такие проекты, как наш», — отметил руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Площадка проекта – мини-приложении ВКонтакте. Участники исследуют виртуальную карту региона – 5 тематических зон, знакомятся с достижениями российских ученых и наиболее актуальными арктическими разработками, выполняют мультиформатные задания. Для выхода в финал необходимо успешно пройти интерактивный тест и предложить решение отраслевого кейса.

Регистрация на конкурс открыта до 25 августа в мини-приложении ВКонтакте. К участию приглашаются студенты колледжей, вузов и иных учебных заведений, аспиранты и сотрудники научных институтов и организаций.