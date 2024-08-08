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Военного корреспондента Поддубного эвакуируют на лечение в Москву

Поддубного направили из Курска в Москву для продолжения лечения после ранения

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Валерий Мельников/РИА Новости

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, который был ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области у границы с Украиной, направили из Курска в Москву для продолжения лечения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«После того как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения», — написал он.

Смирнов пожелал журналисту скорейшего выздоровления.

Также врио губернатора Курской области опубликовал комментарий Поддубного из больницы, который заверил, что «все будет хорошо».

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН прокомментировали атаку на Поддубного.

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