Депутат Госдумы опроверг сообщения о гибели военкора Поддубного

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Саблин опроверг информацию о гибели военкора Евгения Поддубного. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

Также Саблин пожелал корреспонденту «долгой жизни назло врагам».

Информацию о том, что Поддубный выжил подтвердил политик Олег Царев. По его словам, корреспондент получил ожоги и травму головы, что подтвердили в приемной губернатора Курской области.

Одним из первых о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале. Позже он удалил этот пост и заменил его другим.

7 августа Поддубный работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. По информации Царева, украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором находился военкор.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории России было остановлено. По его словам, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

Ранее Белый дом прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область.