В Казани отец отправлял дочери порнографию и совершал развратные действия с сыном

Житель Татарстана стал фигурантом уголовного дела после того, как показал детям свои фото. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Казани. По версии следствия, мужчина совершал развратные действия в отношении своих сына и дочери в возрасте 14 и 12 лет. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, россиянин отправлял дочери материалы порнографического характера.

О происходящем в семье дети рассказали бабушке, родственница написала заявление в полицию. Известно, что дети воспитываются без матери.

Правоохранители оперативно задержали мужчину. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних.

На данный момент глава семьи находится под стражей. Специалисты ведомства уже завершили расследование. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Севастополе растлившего в соцсетях 18 школьниц мужчину отправили в колонию.