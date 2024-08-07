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В Казани отец отправлял дочери порнографию и совершал развратные действия с сыном

В Казани отца арестовали за развратные действия в отношении детей

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Житель Татарстана стал фигурантом уголовного дела после того, как показал детям свои фото. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Казани. По версии следствия, мужчина совершал развратные действия в отношении своих сына и дочери в возрасте 14 и 12 лет. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, россиянин отправлял дочери материалы порнографического характера.

О происходящем в семье дети рассказали бабушке, родственница написала заявление в полицию. Известно, что дети воспитываются без матери.

Правоохранители оперативно задержали мужчину. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних.

На данный момент глава семьи находится под стражей. Специалисты ведомства уже завершили расследование. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Севастополе растлившего в соцсетях 18 школьниц мужчину отправили в колонию.

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