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Военкор сообщил о гибели Евгения Поддубного

Военкор Александр Сладков подтвердил гибель Евгения Поддубного

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Телеканал «Россия 1»

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат», — написал Сладков.

Он отметил, что военкор погиб в строю, «как и положено мужчине».

В одном из последних видео, которое Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале он рассказал об оперативной обстановке в Курской области, уточнив, что «перемещаемся от точки к точке».

Telegram-канал SHOT назвал Поддубного одним из самых известных российских военных корреспондентов. Он — автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автор и ведущий программы «Война».

Одним из первых о гибели репортера ВГТРК сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале. Позже он удалил этот пост и заменил его другим.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

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