Погибший в Курской области экипаж скорой помощи представят к госнаградам

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко поручил представить к государственным наградам погибший в результате украинской атаки экипаж скорой помощи в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

«Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал поручение представить погибших медиков к правительственным наградам», — заявили в пресс-службе ведомства.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. Около 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

Кроме того, в течение всего дня украинские войска обстреливали населенные пункты в регионе. Одной из целей стал город Суджа, где пострадали несколько человек и были повреждены жилые дома. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Белый дом прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область.