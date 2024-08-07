Политолог отметила вовлеченность Путина в исполнение национальных целей

Прошедшее совещание президента России Владимира Путина с правительством страны в очередной раз демонстрирует, что глава государства держит на личном контроле исполнение озвученных национальных целей. Об этом по его итогам сообщила генеральный директор Института региональных проблем, политолог Наталья Линдигрин.

По ее словам, на совещании было уделено дополнительное внимание строительной и промышленной отраслям, так как они выступают локомотивом всего социально-экономического развития страны.

«Решения, которые были приняты, позволяют сегодня нашей экономике выстоять. При этом, западные ограничения сыграли нам в чем-то и на руку. Например, российские производители стройматериалов стали развиваться в разы активнее. Положительная динамика наблюдается в области инвестиций в основной капитал компаний, производящих строительные материалы», — сказала она.

Среди основных итогов совещания политолог выделила возросшие объемы промышленного производства, расширение собственного производства, а также рост числа работников в этих отраслях.

«Строительство перекрывает свои же прошлые рекорды по вводу жилья в эксплуатацию. Несмотря ни на что, продолжается строительство и модернизация объектов соцсферы и инфраструктуры. Причем создается принципиально новая современная инфраструктура: крупные промышленные объекты, дороги, больницы, школы», — подчеркнула Линдигрин.

Кроме того, она отметила, что эффективно работает сегодняшняя кадровая политика Путина, его ставка на молодых управленцев.

«Особое доверие, кстати, президент оказал врио губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву. Руководитель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» — единственный глава региона, присутствовавший очно на совещании с правительством», — заключила политолог.