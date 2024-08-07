МО разработает акты, чтобы бойцы смогли проходить реабилитацию с семьями

Минобороны ведет разработку нормативных актов, которые позволят бойцам спецоперации проходить реабилитацию вместе с семьями. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, передает РИА Новости.

Она уточнила, что в числе близких, с которыми военнослужащие проходят реабилитацию, не только жены и дети, но и мамы и даже — тещи.

5 августа президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, предложившей разрешить женам участников боевых действий на Украине отдыхать с ними в санаториях в период прохождения реабилитации. По словам главы государства, это «самые лучшие специалисты-психологи».

До этого стало известно, что Фонд «Защитники Отечества заключил соглашение о бесплатном обучении ветеранов спецоперации с Московским финансово-юридическим университетом (МФЮА), рассчитанное на более 1 тыс. человек.

Ранее Цивилева заявила о создании социальных центров для военнослужащих.