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Суд не стал заочно арестовывать Карена Шаиняна

Савеловский районный суд отклонил заявку о заочном аресте Карена Шаиняна

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karenshain/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Савеловский районный суд Москвы отклонил заявку о заочном аресте журналиста Карена Шаиняна по делу о финансировании экстремизма. Об этом сообщается в уведомлении на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Карен Шаинян (признан в РФ иностранным агентом) ведет различные шоу на своем YouTube-канале об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) сообществе в России, в том числе шоу «Straight Talk With Gay», а также о политике.

В начале 2022 года он покинул страну. 15 апреля 2022 года Минюст России внес журналиста в реестр СМИ-иноагентов. По данным из открытых источников, Шаинян является геем.

В июле 2023 года Росфинмониторинг внес Шаиняна в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Также в августе МВД России объявило в розыск российского журналиста и блогера Карена Шаиняна.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

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