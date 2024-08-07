Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Решетников заявил о проработке прямых рейсов в Саудовскую Аравию

Решетников: РФ прорабатывает запуск прямых рейсов в Саудовскую Аравию и Индонезию

close
100%
Shutterstock

Россия прорабатывает запуск прямых рейсов в Саудовскую Аравию и Индонезию. Об этом на совещании правительства заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

«Сейчас у нас ключевые задачи — это прямое авиасообщение с Саудовской Аравией и Индонезией. <...> И МИД ведет очень важную работу, переговоры с Саудовской Аравией по безвизовому режиму, во всех повестках присутствует», — заявил Решетников на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого власти Таиланда в одностороннем порядке заменили временно разрешенный 60-дневный безвизовый въезд для граждан РФ на постоянно действующий.

Помимо соглашения, для россиян все еще действует 60-дневный безвизовый въезд в страну, который разрешили отдельным приказом министерства внутренних дел Таиланда от 30 апреля в одностороннем порядке и в виде исключения — он действует до 31 октября.

Ранее Саудовская Аравия в июле стала лидером по закупкам зерна у России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами