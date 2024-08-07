Решетников заявил о проработке прямых рейсов в Саудовскую Аравию

Россия прорабатывает запуск прямых рейсов в Саудовскую Аравию и Индонезию. Об этом на совещании правительства заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

«Сейчас у нас ключевые задачи — это прямое авиасообщение с Саудовской Аравией и Индонезией. <...> И МИД ведет очень важную работу, переговоры с Саудовской Аравией по безвизовому режиму, во всех повестках присутствует», — заявил Решетников на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого власти Таиланда в одностороннем порядке заменили временно разрешенный 60-дневный безвизовый въезд для граждан РФ на постоянно действующий.

Помимо соглашения, для россиян все еще действует 60-дневный безвизовый въезд в страну, который разрешили отдельным приказом министерства внутренних дел Таиланда от 30 апреля в одностороннем порядке и в виде исключения — он действует до 31 октября.

Ранее Саудовская Аравия в июле стала лидером по закупкам зерна у России.