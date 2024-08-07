Пропавшую в Москве студентку нашли в Дагестане

В Дагестане нашли 18-летнюю студентку московского медколледжа Айшат Магомедову, которую похитили родственники. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его данным, девушка находится в Следственном комитете в Дагестане, с ней работают сотрудники правоохранительных органов.

«В настоящий момент 18-летняя уроженка республики Дагестан приглашена для опроса в следственный отдел СК РФ. С 6 августа с ней работают следователи», — сообщил источник.

Им предстоит выяснить, как она попала из Москвы в Кизилюрт, а также применялось ли к ней насилие со стороны родственников. Несколько дней назад следователи приходили к семье Магомедовых, чтобы опросить отца и мать девушки.

1 августа сообщалось, что живущая в Москве студентка пропала после разговора со своими родственниками из Дагестана. Она жила в столице в коммунальной квартире с подругой и училась в медколледже. Накануне в квартиру, по данным источника, вломились отец и дядя студентки. Они избили родственницу, нашли ее паспорт и вытолкали на улицу.

Ранее появилось видео, как шахматистка пыталась отравить свою соперницу на чемпионате Дагестана.