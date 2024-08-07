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Путин открыл социальные объекты в трех регионах России

Путин по видеосвязи открыл больницу, детсад и школу в трех субъектах РФ

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл школу в Нижегородской области, инфекционную больницу в Перми и детский сад в Симферополе. Мероприятие состоялось в рамках совещания лидера страны с министрами, пишет ТАСС.

Школа в поселке Дубенки Нижегородской области рассчитана на 1,5 тыс. мест. Блок начальной школы занимает отдельное здание. Известно, что в здании учебного заведения есть актовый зал, спортзал, столовая и справочно-информационный центр.

Детский сад в Симферополе рассчитан на 260 мест и имеет пространство для прогулок площадью 5 тыс. кв. м.

Больница в Перми стала самым крупным медицинским объектом региона — площадь ее территории составила 64 тыс. кв. метров. Медучреждение рассчитано на 232 койки. Больница оборудована собственной электроподстанцией и кислородной станцией.

На совещании Путин заявил, что в России в этом году должны построить порядка 370 школ и 340 объектов здравоохранения. Он отметил, что работа по строительству социальных объектов идет колоссальная, она будет продолжаться.

До этого лидер страны сказал, что строительная отрасль в стране находится на подъеме. По его словам, в арсенале строительной отрасли в РФ находятся самые современные технологии и материалы.

Ранее Путин поручил правительству составить план строительства национального центра «Россия».

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