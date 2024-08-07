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На АЭС «Фукусима-1» снова начали сбрасывать воду

В Японии начали восьмой этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

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KYODO/Reuters

В Японии начался восьмой этап сброса очищенной от радиоактивных веществ воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом сообщили в пресс-службе оператора Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

В компании уточнили, что до 25 августа с АЭС планируют сбросить около 7,8 тыс. тонн воды. Предварительные анализы показали, что содержание радиоактивных компонентов в жидкости соответствует норме. В частности, уровень трития сейчас находится на отметке в 1,7 трлн беккерелей.

Следующие этапы сброса воды запланированы на август-сентябрь и сентябрь-октябрь текущего года. В следующем году процедуру проведут в феврале-марте.

Радиационная авария произошла на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года в результате цунами, вызванного землетрясением. Были разрушены аварийные генераторы, обеспечивающие питание для охлаждения реакторов. Это привело к трем ядерным расплавлениям, взрывам водорода и массовому выбросу радиоактивных материалов, которые загрязнили окрестности. Объем выброса радиоактивных элементов составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии.

К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которую после очистки постепенно сбрасывают в океан.

До этого российские ученые рассказали и об опасности продолжающихся радиоактивных сбросов с АЭС «Фукусима-1». По их мнению, в будущем ядерные сточные воды могут повлиять на здоровье человека и оказать сильное влияние на рыболовство.

Ранее стало известно, что Москва и МАГАТЭ рассматривают возможность анализа воды с «Фукусимы» в лабораториях РФ.

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