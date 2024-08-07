В России расселят аварийное жилье

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции заявил, что в стране продолжится работа по расселению аварийного жилья. Слова главы государства приводит РИА Новости.

По его словам, в 2024 году из аварийных домов в новые квартиры переехали более 50 тысяч человек, а за последние пять лет — более 720 тысяч человек.

К настоящему моменту 41 регион России досрочно расселил людей из аварийного жилья, эта работа будет продолжена. Речь идет о жилье, признанном аварийным до 2017 года, уточнил президент.

6 августа Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил актуализировать критерии аварийности многоквартирных домов и порядок расчета компенсации за изъятие аварийного жилья. Соответствующее поручение должно быть выполнено до 1 сентября 2024 года. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Путин обратил внимание на аварийное жилье в ДНР.