Путин поручил безотлагательно оказывать помощь жителям Курской области

Президент РФ Владимир Путин поручил первому зампреду правительства РФ Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области, работа должна начаться безотлагательно. Его слова приводит официальный Telegram-канал Кремля.

«По итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области [Алексеем Смирновым] даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области», — сказал он.

Действия украинских военных Путина назвал очередной провокацией со стороны киевских властей.

Утром 6 августа бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ сообщили, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

Кроме того, в течение всего дня украинские войска обстреливали населенные пункты в регионе. Одной из целей стал город Суджа, где пострадали несколько человек и были повреждены жилые дома. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее в России возбудили дело после нападения ВСУ на Курскую область.