В Курскую область прибыли еще больше врачей на фоне атак ВСУ

Специализированные врачи прибыли в Курскую область на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что для оказания помощи курским медикам в область по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке главы Минздрава РФ Михаила Мурашко прибыли анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, торакальный хирург, детский хирург, травматологи-ортопеды, а также врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

Днем 7 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные при содействии боевых самолетов, ракетных войск и огня артиллерии воспрепятствовали продвижению ВСУ вглубь территории России на Курском направлении.

Ранее в Госдуме предупредили, что попытка прорыва ВСУ в Россию без ответа не останется.