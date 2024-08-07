В Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила

В Волгоградской области выявили три случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 07.08.2024 года зарегистрировано (в Волгоградской области. – «Газеты.Ru») три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, что не превышает среднемноголетний уровень», — cказано в сообщении.

Как уточнили в управлении, двое из заболевших являются жителями Волгограда, еще один – приезжий из Астраханской области. По данным Роспотребнадзора, в основном заражение человека этой лихорадкой происходит при укусе комаров.

5 августа Роспотребнадзор сообщил, что пять новых случаев лихорадки Западного Нила зафиксировали в Татарстане. Таким образом общее число заболевших в республике увеличилось до 14.

Вирус-возбудитель лихорадки Западного Нила чаще всего обнаруживают в Центральной России и Поволжье. В тяжелой форме она может привести к развитию опасных для жизни состояний, таких как энцефалит, менингит или полиомиелит Западного Нила. Особенно подвержены риску дети и пожилые люди.

Как вирус попал в Россию, почему до сих пор не была создана вакцина от него и почему в будущем ареал обитания вируса будет расширяться, а число случаев заражения расти — в материале «Газеты.Ru».

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