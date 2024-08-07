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МИД России назвал число иностранцев, оформивших электронную визу

МИД: электронные визы за год оформили 540,9 тыс. иностранцев

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Shutterstock

За год электронные визы в Россию оформили 540,9 тыс. иностранных граждан. Это следует из данных российского министерства иностранных дел, с которыми ознакомился РБК.

Чаще всего электронные визы оформляли граждане Китая: за год было выдано 254 200 виз гражданам этой страны. На втором месте находятся туристы из Саудовской Аравии – 43 400 электронных виз. В тройку лидеров вошла Германия – 42 600 виз. После них следуют Турция и Эстония – 32 800 и 28 600 виз. В десятку стран также попали Индия, Латвия, Иран, Кувейт, Литва.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что вьетнамцы, оформившие электронную визу для посещения России, смогут дольше находиться в стране.

В июне статс-секретарь — заместитель главы МИД России Евгений Иванов заявил, что МИД России внесет предложения по расширению списка стран, граждане которых получат возможность оформить российские электронные визы.

Ранее в России допустили расширение практики внедрения курортного сбора.

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