В Москве двухлетнего ребенка придавило рухнувшим телевизором

Прокуратура Москвы устанавливает обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, на мальчика упал телевизор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Ереванская в Нагатино. Двухлетний мальчик был госпитализирован из квартиры в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

По словам матери, на сына упал телевизор. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, иные подробности произошедшего и характер травм ребенка пока неизвестны.

До этого сообщалось, что в Минусинске проводят проверку после того, как в квартире местных жителей нашли зажатого между рейками дна кровати ребенка. Супруги уложили двоих детей спать, после чего сами легли в соседней комнате. Спустя некоторое время 19-летняя мать зашла к младшим членам семьи и заметила, что один из мальчиков находится между рейками дна кровати, которые провалились, зажатый матрасом. Медикам спасти пострадавшего не удалось. Приехавшие на место правоохранители обратили внимание на антисанитарию дома.

Ранее в Волгоградской области детей придавило бетонной плитой на заброшенном заводе.