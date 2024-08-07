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Россиянка продала машину ради мошенников и отдала им детские пособия

В Бурятии женщина перевела аферистам пособия на детей

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Бурятии оформила крупный кредит в банке, продала машину и перевела аферистам все деньги, включая детские пособия. Об этом сообщает республиканское УМВД.

В правоохранительные органы обратилась 43-летняя лаборант стоматологической клиники и сообщила, что стала жертвой мошенников. С женщиной вышли на связь неизвестные, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и сообщили, что личный кабинет россиянки на портале «Госуслуги» взломан и на нее пытаются оформить несколько займов.

Аферисты также убедили женщину в том, что ее автомобиль выставлен на продажу. Чтобы не потерять деньги и имущество, женщине предложили самостоятельно оформить кредит и продать машину.

Пострадавшая в этот же день продала авто за 200 тысяч рублей, на следующий день женщина получила ежемесячные пособия на детей в размере 60 тысяч рублей, взяла в долг у матери 140 тысяч рублей, которые также перевела на «безопасный счет». Позднее жительница Бурятии установила на мобильный телефон приложение, позволяющее создать виртуальную банковскую карту и оформила кредит. Общий ущерб составил более одного миллиона рублей.

Ранее россиянин решил заработать на криптовалюте и передал мошенникам 14,9 млн рублей.

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