В Якутии полыхают почти 70 природных пожаров

По последним данным Авиалесоохраны на 7 августа, в Якутии продолжают действовать 69 природных пожаров, охвативших более 583 тысяч гектаров. Об этом пишет Sakhapress.

За прошедшие сутки ликвидировано 6 пожаров на площади свыше 5,8 тысячи гектаров, а 7 пожаров локализовано на площади более 50,7 тысячи гектаров. В тушении участвуют 1 734 человека и 154 единицы техники из различных структур РСЧС.

Главное управление МЧС Якутии особое внимание уделяет 8 природным пожарам:

В Олекминском районе, в 8,8 км от села Хоринцы, площадь пожара составляет 1 125 гектаров, в его тушении участвуют 38 человек. Вблизи села Чапаево площадь пожара достигает 775 гектаров, задействовано 46 человек и 4 единицы техники.

В Верхневилюйском районе, в 15 км от села Оргет (противоположная кромка от села Куду на расстоянии 5,6 км), действует пожар площадью 25 260 гектаров. Для его тушения привлечены 113 человек и 9 единиц техники. Также вблизи населенного пункта Кырыкый зафиксирован пожар на площади 157 гектаров, где работают 55 человек и 4 техники.

В Верхоянском районе, в 5 км от села Сайды, происходит природный пожар площадью 35 076 гектаров. На его тушение задействованы 50 человек и 6 единиц техники.

В Сунтарском районе, в 8,1 км от села Миляке, локализован пожар на площади 1 950 гектаров. Для борьбы с ним работают 25 человек и 2 единицы техники.

В Кобяйском районе, в 9,3 км от села Арыктах, площадь пожара составляет 87 гектаров, задействовано 19 человек и 3 единицы техники.

В Горном районе, в 11,2 км от села Чекя-Бясь, площадь пожара достигает 2 491 гектара, на его тушение направлены 90 человек и 15 единиц техники.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Олекминском, Верхневилюйском, Верхоянском, Вилюйском, Сунтарском и Мирнинском районах, где общая площадь пожаров превышает 547 тысяч гектаров. Сотрудники МЧС России активно работают над тушением пожаров в селах Кырыкый, Куду, Чека-Бясь, Оргет, Сайды и Чапаево.

Ранее произошло возгорание на газоперерабатывающем заводе в Коми.