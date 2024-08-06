Один человек погиб при атаке украинских диверсантов на Курскую область

Минимум один мирный житель погиб в результате попытки прорыва украинских диверсантов в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, 24-летняя девушка получила серьезные ранения во время артиллерийского обстрела города Суджа. Ее госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти.

До этого Mash сообщал, что диверсанты начали атаку на Курскую область около 3:00 мск при помощи танков и артиллерии. После этого они пошли на штурм границы при поддержке тяжелой техники. В составе ДРГ было около 100 бойцов, в том числе члены Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией). Они потеряли 20 человек, еще 50 получили ранения.

По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, атака отражена. По последним данным, бои продолжаются — диверсантов отбросили от границы и атакуют авиацией и артиллерией.

Утром сообщалось о ранении трех детей при обстреле города Суджа.

Ранее политолог Марков объяснил, что стоит за ударом ВСУ по Курской области.