Стало известно о насильственном переселении палестинцев

Жители провинции Хеврон на Западном берегу реки Иордан подвергаются насильственному переселению из своих домов. Такая информация следует из доклада организации «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières, MSF), который приводит РБК.

По данным организации, палестинцы, которые проживают на Западном берегу Иордана, стали чаще и в больших масштабах подвергаться насилию со стороны израильских военных и еврейских поселенцев.

Так, жители юга Хевронского нагорья рассказали сотрудникам MSF, что еврейские поселенцы разрушают их дома, сельскохозяйственные угодья, мечети. Также уничтожаются солнечные батареи и системы водо- и электроснабжения, выдвигают ультиматумы в жесткой форме с требованием покинуть эту территорию. По данным организации, пострадавших принуждали скандировать произраильские лозунги, угрожая оружием. MSF утверждает, что избиению и угрозам подвергались даже дети.

Среди прочего, по данным организации, въезды практически во все палестинские деревни и поселки оказались перекрыты для автотранспорта. Более того, сами населенные пункты отрезаны от основных дорог. В результате затруднен доступ палестинцев к медицинскому обслуживанию.

До этого Международный суд ООН постановил, что политика Израиля, направленная на создание поселений на территории Палестины, нарушает международное право.

Ранее суд ООН обязал Израиль выплатить репарации за ущерб Палестине.