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В Крыму не планируют вводить туристический налог до конца спецоперации

Аксенов счел нецелесообразным вводить туристический налог в Крыму во время СВО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крыму не будет вводиться туристический налог до завершения спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Считаю нецелесообразным введение туристического налога до окончания специальной военной операции. Как только цели спецоперации будут достигнуты, мы проанализируем результаты регионов и вернемся к этому вопросу», — отметил он.

До этого генеральный директор туркомпании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявлял, что курортный сбор, который взимается с российских туристов в некоторых регионах страны, в будущем заменит туристический налог, это отразится как на путешественниках, так и на отрасли в целом. Он выразил мнение, что это является негативным фактором для развития туризма в России.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям с 2025 года вводить туристический налог. Документ предполагает, что максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Затем она будет каждый год увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029-го.

Ранее стало известно, какие регионы первыми введут туристический сбор.

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