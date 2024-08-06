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Пьяный россиянин выстрелил ребенку в живот из-за шума

В Вологодской области пьяный мужчина выстрелил в ребенка из ружья

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Череповецком районе Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в подростка из пневматического ружья. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в деревне Чаево, ранение живота получил 12-летний мальчик. По данным следствия, ребенок гулял во дворе дома, когда один из сельчан, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в его сторону из пневматического ружья.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело, на допросе подозреваемый объяснял свой поступок тем, что разозлился на детей из-за шума питбайков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленобласти неизвестный выстрелил в подростка. Инцидент произошел в поселке Тельмана. Школьница обратилась в больницу с травмой руки. Специалисты оценили состояние 15-летней пациентки как средней тяжести и провели операцию. Во время вмешательства из пациентки достали пулю от травматического пистолета.

Ранее в Ленобласти россиянин открыл стрельбу по девочке, на которую грозился спустить собак.

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