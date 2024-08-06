В России актуализируют критерии аварийности многоквартирных домов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил актуализировать критерии аварийности многоквартирных домов и порядок расчета компенсации за изъятие аварийного жилья. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заняться этими вопросами поручено правительству РФ совместно с комиссией государственного совета по направлению «Инфраструктура для жизни» при формировании национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«При разработке новой программы расселения аварийного жилья актуализировать критерии аварийности многоквартирных домов и порядок расчета компенсации гражданам за изъятие аварийного жилья», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2024 года. Ответственным за исполнение поручения назван председатель правительства Михаил Мишустин.

Также в конце июля Путин заявлял, что решение проблем с аварийным жильем и водоснабжением в Донецкой народной республике требует особого внимания.

Ранее Путин назвал число построенных домов в новых регионах России.