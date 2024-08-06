В России увеличилось производство мотошин

По данным ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), общий объем предложения шин для мотоциклов в России в первой половине 2024 года составил 437 тысяч покрышек против 431 тысяч в аналогичном периоде прошлого года. 45% предложения, или 198 тыс. шин (+19% к первому полугодию 2023 года), обеспечили заводы в России. Импорт при этом снизился на 9,8%, составив 239 тыс. штук. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе оператора.

Розничные продажи мотошин за год выросли на 8%, при этом средневзвешенная цена снизилась на 12,4%. Если в первой половине 2023-го россияне в среднем покупали одну шину для мотоциклов за 4 908 рублей, то в январе — июне текущего года данный показатель был на уровне 4 298 рублей.

«Снижение средней стоимости мотошин можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, отечественные производители нарастили свою долю на рынке почти на 7 процентных пунктов. Благодаря более низким затратам на логистику и таможенные пошлины стоимость отечественных шин ниже, чем у импортных. Во-вторых, в условиях растущего спроса продавцы могут снижать цены за счет эффекта масштаба. Например, компания может получить скидку у поставщика при закупке большого объема товаров. В результате себестоимость каждой единицы товара снижается, что позволяет продавцу устанавливать более низкий ценник для покупателей», — прокомментировала Варвара Михайлова, руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ.

Лидером по количеству проданных шин в период с января по июнь стала Удмуртская республика — в перерасчете на 1 000 человек населения в регионе было продано 19,8 штук. Следом идут Республика Карелия (13,5 шт.), Санкт-Петербург (7,7 шт.), Приморский край (7 шт.), и Республика Татарстан (5,5 шт.).

Ранее выяснилось, что каждый третий водитель ездил на машине с неисправностями из-за слишком дорогого ремонта.