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Забывчивость и плохой сон названы симптомами серьезной патологии

Хирург Руденко сообщил, что плохой сон может быть связан с сонной артерией

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Около 30% инсультов вызваны окклюзией сонной артерии, и на эту серьезную проблему могут указывать различные симптомы. О подробностях патологии рассказал сердечно-сосудистый хирург Скандинавского центра здоровья Борис Руденко в интервью «Ленте.ру».

По словам Руденко, многие люди не обращают внимания на такие симптомы, как забывчивость, плохой сон и легкое головокружение, однако они могут свидетельствовать о проблемах с сонной артерией.

«Когда атеросклеротическая бляшка постепенно растет и полностью перекрывает сонную артерию, кровоснабжение головного мозга перестраивается. Образуется обходное кровообращение, и клетки мозга адаптируются к новым условиям», — пояснил врач. Он добавил, что это может проявляться в виде легких нарушений памяти, снижения реакции и работоспособности.

Руденко также рассказал о недавнем случае в Скандинавском центре здоровья: к нему обратился пациент с повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом.

В сентябре 2023 года он перенес микроинсульт, а через несколько месяцев у него произошло полное перекрытие кровотока по левой сонной артерии. В одном из крупных медицинских учреждений Москвы в 2024 году ему отказали в операции из-за поздней диагностики.

В июле 2024 года Руденко провел стентирование сонной артерии для восстановления нормального кровотока. Операция была выполнена под местной анестезией, пациент находился в сознании и общался с хирургом, а на следующий день его выписали.

Ранее в России значительно выросло число тревожных пациентов.

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