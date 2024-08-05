Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дульцевы рассказали, как их дети отреагировали на новость о том, что они русские

Разведчики Дульцевы: сын спокойно отреагировал на новость, что он русский

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Разведчики-нелегалы из России Анна и Артем Дульцевы рассказали, как их дети отреагировали на новость о том, что они русские. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

»[Я] отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у нее нет эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», — поделилась Дульцева.

close
100%
«Газета.Ru»

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дети российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, которые вернулись на Родину в результате обмена, лишь на пути в РФ узнали, что они русские.

Он заявил, что эти дети спрашивали у своих родителей, кто это такой их встречает. Они не знали, кто такой Путин, продолжил Песков.

Дульцевы отбывали наказание в тюрьме в Словении. Существовала реальная угроза лишения их родительских прав.

До этого газета The New York Times писала, что супруги Дульцевы занимались в Словении арт-бизнесом в качестве прикрытия.

Все новости на тему:
Обмен заключенными РФ и Запада
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами