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Посетители выставки «Рувики» в Казани смогут проверить свою эрудицию

Гости выставки «Рувики» в Казани узнают интересные факты о городе

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Пресс-служба интернет-энциклопедии «Рувики»

В парке у центра семьи «Казан» в столице Татарстана открылась выставка интернет-энциклопедии «Рувики», посвященная приближающемуся Дню города, сообщили организаторы события.

На выставке можно узнать интересные факты о Казани. Жителям и туристам предлагается проверить себя на эрудицию и ответить на 22 вопроса, связанных с историей города.

Например, какие четыре высших учебных заведения работали в Казани в 1916 году? Где находится знаменитый казанский Фонтан любви? На какой высоте располагается двухуровневая смотровая площадка центра семьи «Казан»?

Организаторы выставки отметили, что цель проекта «Вопросы из жизни города» — развитие интереса к истории, формирование уважения и бережного отношения к наследию мегаполиса.

Проект охватывает несколько городов. Аналогичные выставки уже прошли в Санкт-Петербурге и Красноярске.

Выставка в Казани продлится до 30 августа.

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