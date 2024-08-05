Митингующие подожгли мемориальный музей первого президента Бангладеш

Бангладешские протестующие подожгли мемориальный музей первого президента страны Муджибура Рахмана, также известный как Мемориальный музей Бангабандху. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune.

По данным СМИ, пожар был очень сильным, а демонстранты скандировали различные лозунги. На опубликованной с места происшествия фотографии, видно сильное пламя и черный дом.

Кроме того, протестующие подожгли офис партии премьер-министра Шейх Хасины «Авами Лиг» в Дакке.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

5 августа агентство Reuters со ссылкой на посольство Бангладеш в Нью-Дели сообщило, что премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию на фоне протестов.

Ранее главком Бангладеш анонсировал создание временного правительства.