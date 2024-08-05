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Митингующие подожгли мемориальный музей первого президента Бангладеш

В Бангладеш протестующие подожгли мемориальный музей первого президента

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Бангладешские протестующие подожгли мемориальный музей первого президента страны Муджибура Рахмана, также известный как Мемориальный музей Бангабандху. Об этом сообщает издание Dhaka Tribune.

По данным СМИ, пожар был очень сильным, а демонстранты скандировали различные лозунги. На опубликованной с места происшествия фотографии, видно сильное пламя и черный дом.

Кроме того, протестующие подожгли офис партии премьер-министра Шейх Хасины «Авами Лиг» в Дакке.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

5 августа агентство Reuters со ссылкой на посольство Бангладеш в Нью-Дели сообщило, что премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию на фоне протестов.

Ранее главком Бангладеш анонсировал создание временного правительства.

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Беспорядки в Бангладеш
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