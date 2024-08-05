В Днепропетровской области временно обесточили промышленные объекты

Минэнерго Украины сообщило, что энергоснабжение промышленных объектов в Днепропетровской области было временно ограничено. Публикация об этом размещена в Telegram-канале ведомства.

«Обесточивались подстанции, водоканал и местная промышленность», — сообщили в Минэнерго.

При этом теперь энергоснабжение для всех потребителей восстановлено. За последние сутки в регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу.

1 августа в Днепропетровской области Украины зафиксировали повреждение инфраструктуры.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.