Стало известно, почему не стоит игнорировать поверку счетчиков воды

Поверку счетчиков воды не стоит игнорировать, потому что при пропуске ее срока начисления платы за жилищно-коммунальные услуги будут производиться по повышенному нормативу. Об этом «Москве 24» рассказал председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин.

По его словам, в этом случае счетчик будет считаться неисправным, поэтому его показания не будут приниматься в расчет. Эксперт уточнил, что штраф за непроведение поверки не предусмотрен, однако со временем платить за воду придется гораздо больше.

«Первые три месяца начисления будут производиться по среднемесячным показателям потребления. <...> Если счетчик не работает, то начиная с четвертого месяца за воду человек будет платить в несколько раз больше, потому что ему вменяется повышенный объем потребления, который превышает реальный. Получается очень дорого», — отметил Крохин.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев до этого рассказал «Газете.Ru», что ресурсоснабжающая организация (РСО) начнет начислять плату на коммунальные услуги по тарифу, если жилец вовремя не сделал поверку счетчика. Он добавил, что в таком случае стоимость платежа может вырасти в два раза.

Ранее россиянам объяснили, как не нарваться на мошенников при поверке счетчиков воды.