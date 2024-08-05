Энергетики восстановили электроснабжение сел Невельского района Сахалина после схода селей

Сахалинские энергетики оперативно восстановили нарушенное циклоном электроснабжение населенных пунктов Невельского района. Об этом сообщает Telegram-канал регионального правительства.

Электроснабжение сел Ясноморское, Заветы Ильича, Придорожное, нарушенное в результате схода селя, было восстановлено с помощью временной схемы. Ввиду того, что сель и оползни повредили участок трассы линии электропередачи и смонтировать опоры на прежнем месте не представляется возможным, то для создания постоянной схемы электроснабжения потребуется прокладка линии в другом коридоре.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что в Невельском районе пострадавшие от подтопленных домов получат выплаты в 100 тыс. рублей.

4 августа сообщалось, что движение всех видов транспорта ограничили на участке автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск из-за схода грязевых масс.

Ранее в Башкирии эвакуировали 96 человек из-за наводнения.