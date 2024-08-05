Экс-полковник ушел в паломничество, не дождавшись решения суда

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков оказался под административным надзором до февраля 2027 года по решению Дорогомиловского суда Москвы, но, на момент вынесения решения, он находился в паломничестве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Его адвокат Алексей Першин рассказал газете, что судебное решение не застало в Москве экс-полковника еще до подачи административного иска в суд, потому что он отправился в паломничество по монастырям и святым местам.

Квачкова обвинили в критике спецоперации из-за постов, размещенных в группе имени Владимира Квачкова в «Одноклассниках» весной 2023 года. Свою вину он отрицал. Сначала он заявил, что высказывания принадлежат не ему и у него даже нет аккаунта в «Одноклассниках», позже сказал, что его цитаты «были вырваны из контекста».

«Газете.Ru» полковник ГРУ в отставке сообщал, что причиной возбуждения административного дела могла стать его общественная деятельность и заявления от имени общественной организации, которую он возглавляет.

Ранее подозреваемого в хищениях полковника Пешкова отказались отправлять на СВО.