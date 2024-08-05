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Экс-полковник ушел в паломничество, не дождавшись решения суда

«Ъ»: экс-полковник Квачков ушел паломником, не дождавшись суда за критику СВО

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Павел Лисицын/РИА Новости

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков оказался под административным надзором до февраля 2027 года по решению Дорогомиловского суда Москвы, но, на момент вынесения решения, он находился в паломничестве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Его адвокат Алексей Першин рассказал газете, что судебное решение не застало в Москве экс-полковника еще до подачи административного иска в суд, потому что он отправился в паломничество по монастырям и святым местам.

Квачкова обвинили в критике спецоперации из-за постов, размещенных в группе имени Владимира Квачкова в «Одноклассниках» весной 2023 года. Свою вину он отрицал. Сначала он заявил, что высказывания принадлежат не ему и у него даже нет аккаунта в «Одноклассниках», позже сказал, что его цитаты «были вырваны из контекста».

«Газете.Ru» полковник ГРУ в отставке сообщал, что причиной возбуждения административного дела могла стать его общественная деятельность и заявления от имени общественной организации, которую он возглавляет.

Ранее подозреваемого в хищениях полковника Пешкова отказались отправлять на СВО.

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