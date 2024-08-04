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В Сан-Франциско нашли радикальный способ борьбы с бездомными

NYT: в Сан-Франциско начали борьбу с бездомными, выдавая им билеты из города

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Richard Vogel/AP

Власти города Сан-Франциско в штате Калифорния начали бороться с засильем бездомных, выписывая им штрафы и выдавая бесплатные билеты на автобусы в один конец. Об этом сообщает газета New York Times.

«Мэр Лондон Брид поручила городским чиновникам выписывать штрафы и поощрять бездомных уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус», – говорится в статье.

Там отмечают, что Сан-Франциско традиционно пользуется повышенной популярностью среди бродяг, которые съезжаются туда из-за теплого климата и мягкой политики местных властей в вопросе борьбы с бездомными.

Также указом мэра в городе теперь запрещено оставаться на тротуарах для ночевки. Кроме того, на уровне департамента полиции издано поручение штрафовать граждан, которые сидят, лежат или устанавливают палатки в зонах для пешеходов.

В июле губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, обязывающий местных чиновников убрать с улиц городов лагеря для бездомных.

До этого трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала французское правительство, решившее выдворить бездомных из Парижа на время Олимпийских игр.

Ранее психолог объяснил, почему бездомные часто отказываются от помощи.

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