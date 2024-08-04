Вернувшийся по обмену россиянин рассказал о попытках отравить его в США

Россиянин Роман Селезнев, который отбывал заключение в тюрьме города Батнер, штат Северная Каролина, и вернулся на родину благодаря обмену, сообщил, что в американской тюрьме его пытались отравить лекарственными препаратами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Постоянно то еду урезали, то таблетками меня пытались травить там», — сказал Селезнев.

По его словам, во время отбывания срока он подвергался психологическим пыткам. К россиянину подсылали людей, которые должны были разговорить его, заставить дать признание или опорочить Россию.

До этого Селезнев, который провел десять лет в американской тюрьме и недавно вернулся в Россию в рамках обмена заключенными, рассказал, что чуть не упал в обморок, когда президент Владимир Путин встретил его в аэропорту.

1 августа Россия и страны Запада провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. По итогам обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Ранее в МИД призвали США навести порядок в своих тюрьмах после интервью Селезнева.